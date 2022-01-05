Vitality привлекла 50 млн евро инвестиций для развития своих составов

Vitality объявила сегодня об обновлении состава по CS:GO, а также раскрыла подробности своего развития в ближайшие три года.

«Team Vitality продолжает свой путь к доминации в Европе. Мы подписали dupreeh, magisk и zonic, чтобы создать один из лучших составов по CS:GO в истории. Это стало частью вклада в 50 млн евро от Rewired.gg на три года. Эта инвестиция поможет нам создать европейские суперкоманды, способные выиграть самые желанные трофеи в киберспорте», – сообщила Vitality в официальном анонсе.

27 ноября появилась информация, что Vitality может подписать CIS Rejects по Доте.

Поведение Valve в CS в 2021 году – безумие. 4 раза компания сделала полную дичь

10 лучших команд года в CS:GO. Рейтинг Sports.ru