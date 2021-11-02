Футболист ЦСКА Федор Чалов про игры: «На первое место я поставлю Фифу, второе – CS:GO. В Доту никогда не играл, сложно»

Теги ЦСКА NAVI Counter-Strike: Global Offensive Федор Чалов RuHub FIFA 22 PGL Major Stockholm 2021 Far Cry CS:GO

Футболист ЦСКА Федор Чалов рассказал в видео RuHub про увлечение компьютерными играми и CS в команде. 

Про любовь к CS в ЦСКА

«Мы постоянно на сборах смотрим турниры, поддерживаем наших пацанов. На этих получилось так, что было два турнира, и мы смотрели все матчи. 

Часто после тренировок мы часто списываемся с ребятами, кто не в Москве, и играем в CS. Это такой же способ провести время с друзьями и пообщаться».

Топ-3 игры

«На первое место я поставлю Фифу. Игра детства, раньше рубился с братом. В Ultimate я никогда не играл, только с кем-то по сети играю из ребят. Второе место – CS:GO. Собираемся впятером и играем. У нас цсковский стак. Наверное, сейчас это моя любимая игра. В Доту никогда не играл, сложно. Для меня она очень непонятная пока. На третье место я поставлю серию Far Cry». 

Про киберспорт

«Я не соглашусь с высказыванием Мостового. Я слышал, как ребята готовятся к соревнованиям. Это такой же спорт, просто другие качества в нем задействуются. Сам бы я, наверное, не был бы киберспортсменом сейчас, реакция не та. Если бы не было бы футбола, я хотел бы им стать. 

Алан Дзагоев со своей командой даже на отборы к турниру заявлялся. У них была тактика, раскидки все выучили. Первую игру они победили, а во второй уже нормальные ребята попались». 

Про победителя PGL Major Stockholm 2021

«Всем понятно, что команда номер 1 сейчас – NAVI». 

NAVI сыграют с Vitality 5 ноября в 22:00 за выход в полуфинал PGL Major Stockholm 2021.

Симпл и Электроник – как Роналду и Бензема времен «Реала». Один – лучший в мире, другой – всегда в тени

Наш CS – лучший в мире. Теперь официально

 

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