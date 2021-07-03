NAVI совершили камбэк с 0-2 и выиграли в гранд-финале StarLadder CIS RMR против Gambit

NAVI удалось совершить камбэк и одержать победу в продолжительном гранд-финале StarLadder CIS RMR против Gambit.

Natus Vincerere смогли закончить серию в свою пользу, несмотря на изначальное преимущество в одну карту для Gambit и последующую выигранную карту с их стороны.

Итоговый счет встречи 3-2. Ancient (пик Gambit) — 16:7, Dust 2 (пик NAVI) — 9:16, Mirage (пик Gambit) — 11:16, решающий Inferno — 16:13.

Статистика Gambit — NAVI

За победу на StarLadder CIS RMR NAVI получили $40,000 призовых и 2000 РМР-очков. Gambit, в свою очередь, увезут домой $15,000 и 1875 РМР-очков.

Проигранный матч прервал победную серию Gambit из трех турниров и 15 матчей.

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