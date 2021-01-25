S1mple и Perfecto играют в CS:GO с Зинченко и Ярмоленко

Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев запустил стрим на Twitch.

Вместе с Ильей «Perfecto» Залуцким Симпл играет в CS:GO с Александром Зинченко («Манчестер Сити»), Андреем Ярмоленко («Вест Хэм»), Максимом Малышевым («Шахтер»), Александром Зубковым («Ференцварош») и другими футболистами.

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«Я просто не понимаю, как, будучи болельщиком из СНГ, можно не болеть за NAVI». Главное из подкаста Ленина и Петрика