S1mple и Perfecto играют в CS:GO с Зинченко и Ярмоленко

Теги NAVI Twitch Александр «S1mple» Костылев Стримы Илья «Perfecto» Залуцкий CS:GO

Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев запустил стрим на Twitch.

Вместе с Ильей «Perfecto» Залуцким Симпл играет в CS:GO с Александром Зинченко («Манчестер Сити»), Андреем Ярмоленко («Вест Хэм»), Максимом Малышевым («Шахтер»), Александром Зубковым («Ференцварош») и другими футболистами.

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