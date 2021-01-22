NAVI выиграли BLAST Premier Global Final и заработали 600 тысяч долларов. Это самые большие призовые за 1-е место в истории CS:GO

NAVI всухую обыграли Astralis в гранд-финале BLAST Premier Global Final.

Команда Кирилла «Boombl4» Михайлова оказалась сильнее датчан на Nuke (16:12) и на Inferno (16:5).

NAVI за победу на турнире получили 600 тысяч долларов, Astralis же получила 200 тысяч за проигрыш в финале. 600 тысяч NAVI – самые большие призовые за 1-е место в истории CS:GO.

Следующим турниром для команд вновь станет BLAST Premier – групповая стадия весеннего розыгрыша сезона-2021 стартует 4 февраля.

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