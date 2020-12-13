Astralis выбила NAVI из IEM Global Challenge

Astralis обыграла NAVI в полуфинале плей-офф IEM Global Challenge 2020.

Матч закончился со счетом 2-1 в пользу датчан (16:13 на Inferno, 9:16 на nuke, 16:11 на Train).

Astralis вышла в финал, где сыграет с победителем пары Liquid-BIG – этот матч завершит сегодняшний игровой день.

NAVI покинули турнир, заняв 3-4-е место. «Рожденные побеждать» заработали 50 тысяч долларов.

IEM Global Challenge 2020 проходит с 15 по 20 декабря, 8 команд разыгрывают 500 тысяч долларов.

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