Реми Кабелла: «Русские постоянно читерят: видят сквозь стены или прицеливаются сразу в голову! Один раз поймал на таком Сафонова»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал об увлечении CS:GO и пожаловался на большое количество читеров среди российских игроков.

О своем уровне игры и читерах

«Мой никнейм – EL Talento («Талант» по-испански – Sports.ru). Очень амбициозный. Потому что я оптимист и уверен в себе. Я играю для развлечения, но все равно на очень хорошем уровне. Не профессионал, но лучше всех в «Краснодаре». Кстати, часто попадаюсь на русских в онлайне. Они постоянно читерят: видят сквозь стены или прицеливаются сразу в голову! Один раз поймал на таком мошенничестве Матвея Сафонова. Это было один раз и в шутку, но тогда сказал ему: «Я с тобой больше не играю».

О потере ножа

«Был невнимателен. Сделал кое-что неправильно – и у меня украли нож «Керамбит» (в Steam продается от 35 тысяч рублей – Sports.ru) и скин для оружия. К счастью, написал в службу поддержки, и все вернули».

Кабелла также рассказал, что обычно играет в CS:GO со своими друзьями из Франции. У футболиста также есть канал на Twitch (9,5 тысяч подписчиков).

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