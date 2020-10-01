Astralis выиграла ESL Pro League, проигрывая 0-2 в финале

Astralis обыграла NAVI в гранд-финале 12-го сезона ESL Pro League.
Матч завершился со счетом 3-2 по картам в пользу датского коллектива (0-1 из-за выхода из верхней сетки, 12:16 на Dust 2, 16:14 на Nuke, 22:19 на Train и 16:11 Overpass).
За победу Astralis получит 99 тысяч долларов, выигрыш NAVI составил 54 тысячи долларов.
Двенадцатый сезон ESL Pro League для команд из Европы и СНГ прошел с 1 сентября по 4 октября. 16 команд разыграли 450 тысяч долларов.
Расписание, сетка и трансляция ESL Pro League
Комментарии