Astralis выиграла ESL Pro League, проигрывая 0-2 в финале

Astralis обыграла NAVI в гранд-финале 12-го сезона ESL Pro League.

Матч завершился со счетом 3-2 по картам в пользу датского коллектива (0-1 из-за выхода из верхней сетки, 12:16 на Dust 2, 16:14 на Nuke, 22:19 на Train и 16:11 Overpass).

За победу Astralis получит 99 тысяч долларов, выигрыш NAVI составил 54 тысячи долларов.

Двенадцатый сезон ESL Pro League для команд из Европы и СНГ прошел с 1 сентября по 4 октября. 16 команд разыграли 450 тысяч долларов.

Расписание, сетка и трансляция ESL Pro League



