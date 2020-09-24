Стрим Неймара по CS:GO одновременно смотрели более 100 тысяч зрителей

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Трансляция футболиста «ПСЖ« Неймара собрала более 100 тысяч зрителей на Twitch.

По данным Esports Charts, в пике стрим игрока смотрели 109 тысяч пользователей платформы. Трансляция стала самой популярной категории CS:GO за 1 октября, и заняла второе место по количеству зрителей в категории за последнюю неделю.

Неймар поиграл в CS:GO и Among Us, и даже успел отличиться эйсом во время пистолетного раунда на Inferno. 

Ранее Неймар часто играл в CS:GO с игроками бразильских киберспортивных клубов Furia и MIBR.

Неймар создал аккаунт на Twitch в июле 2017 года, но эта трансляция – первая на канале игрока. У футболиста уже более 440 тысяч подписчиков на Twitch. 

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