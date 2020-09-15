S1mple стал лучшим игроком группового этапа ESL Pro League, Mir из Spirit – седьмой

Теги NAVI ESL Pro League Александр «S1mple» Костылев Team Spirit Nikolay "mir" Bityukov Патрик «es3tag» Хансен Бенджамин «BlameF» Бремер CS:GO

Снайпер Александр «S1mple» Костылев стал лучшим игроком группового этапа ESL Pro League

В топ-3 также вошли Бенджамин «blameF» Бремер из Complexity и Патрик «Es3tag» Хансен из Astralis. Николай «mir» Битюков из Spirit – седьмой.

Также по результатам групп NAVI стали лучшей командой турнира.

NAVI и Spirit прошли в плей-офф ESL Pro League. «Рожденных Побеждать» ждет встреча с Mousesports, а Spirit сыграет против BIG.

S1mple превратился из бота в бога за один раунд

Расписание, сетка и трансляция ESL Pro League

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