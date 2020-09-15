S1mple стал лучшим игроком группового этапа ESL Pro League, Mir из Spirit – седьмой

Снайпер Александр «S1mple» Костылев стал лучшим игроком группового этапа ESL Pro League.

В топ-3 также вошли Бенджамин «blameF» Бремер из Complexity и Патрик «Es3tag» Хансен из Astralis. Николай «mir» Битюков из Spirit – седьмой.

Также по результатам групп NAVI стали лучшей командой турнира.

NAVI и Spirit прошли в плей-офф ESL Pro League. «Рожденных Побеждать» ждет встреча с Mousesports, а Spirit сыграет против BIG.

S1mple превратился из бота в бога за один раунд

Расписание, сетка и трансляция ESL Pro League