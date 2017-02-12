🔥 Бывший автор Cyber.sports.ru стал аналитиком Mousesports в CS:GO

Бывший автор Cyber.sports.ru Вячеслав «innersh1ne» Бритвин перешел в немецкую команду Mousesports на позицию аналитика.

Официальный анонс состоялся в твиттере организации.

На данный момент Mousesports находится на 13-м месте в списке сильнейших команд мира по версии HLTV.org. Ранее Вячеслав работал аналитиком в GamerLegion.

«С сегодняшнего дня я официально присоединяюсь к mousesports на позицию аналитика по результатам тестового периода :) Полтора года назад, начиная свой путь в Smoke Criminals, я и представить не мог, что попаду в mousesports. Не без доли везения, но... везет тому, кто везет, верно?», – написал Вячеслав в своем телеграм-канале.

Состав Mousesports

Робин «ropz» Коль

Озгюр «woxic» Экер

Финн «karrigan» Андерсен

Давид «frozen» Чернянский

Крис «chrisJ» де Йонг

Вячеслав «innersh1ne» Бритвин (аналитик)

Аллан «Reijin» Петерсен (тренер)

Материалы Вячеслава можно прочитать в блоге «CS:GO по полочкам». Некоторые из них:

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