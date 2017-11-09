Леонид Слуцкий: «У Головина при переходе в «Монако» был хоть какой-то уровень английского, потому что он играл в Counter-Strike»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил классический спорт и киберспорт.

«Сложная ситуация. Если мы говорим про спорт, там задействуются физические качества, а их пять. В киберспорте вряд ли понадобится выносливость, сила, координация. Скорее мелкая моторика, быстрота соображения. Так что в этом смысле вряд ли можно говорить об этом как о виде спорта.

Но понимаю, что это очень популярное явление. Раньше родители беспокоились, что дети много времени проводят за компьютером. Теперь же они могут ответить, что мечтают стать киберспортсменами. Думаю, это уважаемая и тяжелая деятельность, и без огромного объема занятий ты не сможешь стать профессионалом. Могу привести в пример Александра Головина, который уехал в «Монако». И у него есть хоть какой-то уровень английского, потому что он играл в Counter-Strike», – отметил Слуцкий.

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