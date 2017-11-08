Павел Мамаев: «Лучший игрок в CS:GO – Кирилл Кокорин. Я сильнее него не видел пацанов»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев назвал лучшего игрока в CS:GO.

«Для меня – Кирилл Кокорин, брат Сани. Я сильнее него вживую не видел пацанов, чтоб играли.

S1mple – это же профессиональный игрок, а я говорю про тех ребят, которые играют в CS. Поэтому, думаю, ответ понятен», – сказал Мамаев.

Игрок NAVI Александр «S1mple» Костылев – один из лучших игроков мира, он занял второе место в топе игроков 2019 года по версии HLTV.

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