Евгений Кузнецов, Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов сыграют с хоккеистами «Трактора» в CS:GO

Хоккеисты «Трактора» и сборной России проведут шоу-матч по CS:GO.

За сборную России в матче сыграют Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин.

За «Трактор» выступят Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев.

Матч состоится 13 апреля в 20:00 мск. Трансляция пройдет на канале RuHub на Twitch.

Ранее шоу-матч по CS:GO провели нападающий «Сельты» Федор Смолов и полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Собери команду в Fantasy ESL и борись за один из 15 суперпризов!