Александр Кержаков: «Я только недавно понял, что КС – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в прямом эфире инстаграма обсудил CS:GO с Александром Кержаковым.
– В Контру творишь или нет?
– Да, в Контру мы прямо очень сильно. Какой-то турнир собирают, с 10 апреля, по-моему.
– А с кем?
– Со своими ребятами играем. У нас прямо сильная банда.
– Молодцы. Я-то от этого далек. Я только недавно понял что КС – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike.
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