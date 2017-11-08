Александр Кержаков: «Я только недавно понял, что КС – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в прямом эфире инстаграма обсудил CS:GO с Александром Кержаковым.

– В Контру творишь или нет?

– Да, в Контру мы прямо очень сильно. Какой-то турнир собирают, с 10 апреля, по-моему.

– А с кем?

– Со своими ребятами играем. У нас прямо сильная банда.

– Молодцы. Я-то от этого далек. Я только недавно понял что КС – это не «Крылья Советов», а Counter-Strike.

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