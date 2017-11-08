Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.

Как сообщает Talk Esport, Викторио обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, она была причастна к интернет-магазину, который обманул более 100 клиентов с 2013 по 2017 год. Покупателям намеренно не доставляли товары, отказываясь возвращать деньги.

В 2019 году shAy завершила профессиональную карьеру в CS:GO и стала стримером. Девушка известна сообществу игры тем, что 2 года встречалась с игроком MIBR Фернандо «fer» Альваренга.

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