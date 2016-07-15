Федор Смолов: «Я точно знаю, сколько времени игроки Na`Vi посвящают CS. В футбол играть попроще»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что поддерживает Natus Vincere в CS:GO.

«Хочу сказать, что я болею за Na`Vi в CS:GO. Слежу за ними, смотрю почти все турниры. Общаюсь с Симплом и Егором Flamie, со вторым даже играл лично. Я точно знаю, сколько они этим занимаются, сколько посвящают времени этому в день и, мне кажется, в футбол играть попроще. Конечно, там надо бегать, а не сидеть на месте, но они проводят минимум по 8 часов, тренируются, отрабатывают стратегии, смотрят демки. Это очень тяжело – сидеть на одном месте и пялиться в экран, парни – большие молодцы.

S1mple делает хайлайты, все кайфуют, он топ-1, его все смотрят. Это как в футболе, не знаю, как финты делает условный Неймар. Знаю, что у них произошла замена, за них теперь играет Boombl4. Еще один парень – наш соотечественник. Знаю, что они сейчас усердно тренируются. Сам пристально слежу, играю тоже в CS, мне очень нравится. Не могу сказать. что все свободное время, но достаточно много провожу за игрой в CS. Желаю парням больших успехов, удачи, побольше клатчей. Парни, верю в вас, затаскивайте!» – рассказал Федор Смолов в видео об истории Natus Vincere на YouTube-канале Марии Ермолиной.

Natus Vincere – одна из старейших киберспортивных организаций в СНГ. На недавнем ESL One Cologne, который стал первым лан-турниром для команды в новом составе, Na`Vi заняли 3-4-е место и заработали 22 тысячи долларов.

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