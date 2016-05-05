В полуфинале IEM Sydney зрители скандировали русские ругательства

Во время полуфинального матча IEM Sydney между Fnatic и NRG зрители на стадионе скандировали русские ругательства.

Зрители кричали «#### #####». Эта фраза стала меметичной в англоязычном комьюнити CS:GO, она часто используется в общении с игроками из СНГ. По законам РФ мы не можем показать видео, но вы можете найти его на канале турнира.

IEM Sydney проходит в Австралии с 30 апреля по 5 мая. 16 команд разыгрывают на турнире 250 000 долларов. В финале Fnatic встретится с Team Liquid.

У киберспортсменов теперь стильная форма. Их одевают Puma, Adidas и Nike (но не всех топов)

В CS:GO игрок заблокировал выстрел из AWP своим же оружием. При счете 14:15!