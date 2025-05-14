«Балерина» выйдет в России. Возвращение западных компаний в страну «неизбежно» (Variety)

«Балерина» может выйти в российском прокате.

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Lionsgate выпустит «Балерину» с Аной де Армас в главной роли в России, сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что кинокомпания планирует выпустить фильм через российского дистрибьютора «Атмосфера Кино». Премьера запланирована на 5 июня.

Один из инсайдеров, который знаком с ситуацией, заявил, что студия готова вернуться на российский рынок, но будет рассматривать каждую ситуацию индивидуально.

Он также добавил, что возвращение западных компаний в Россию «неизбежно», так как отношения между США и Россией изменились, а российский рынок очень важен для Голливуда.

Прокат «Балерины» начнется 5 июня текущего года.

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