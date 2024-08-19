Алина Загитова: «Хочется в кино сыграть. Главное, чтобы меня не хотели раздевать. Такие тоже были предложения»

Алина Загитова рассказала о желании сняться в кино.

– Хочется и в кино сыграть, и вообще все в этой жизни хочется попробовать, и попробовать, и сделать это все хорошо, самое важное.

– А кастинги были у тебя еще в кино или нет?

– Пока нет. Но мне присылали какие-то сценарии, предлагали роли, но пока они не запали мне в душу. Потому что я считаю, что должно это откликнуться у тебя внутри, чтобы это получилось хорошо.

– То есть то, что написано в сценарии, должно откликнуться, и ты должна захотеть?

– Да.

– То есть ты пока отказываешься от таких предложений?

– Пока да. Пока нет того самого.

– Что должно быть такого в сценарии, что должно тебя зацепить?

– Ну, сюжет, естественно, роль.

– Драматическая, комедийная? Главная?

– Вот я пока не определилась. Ну, конечно, хотелось бы главную, но я понимаю, что это как и в фигурном катании, что ты не можешь сразу попасть вот туда, на вершину. Это невозможно, для этого нужно много работать. Поэтому самое главное, чтобы это запало в меня, и не были какие-то истерические... Вот последний сценарий мне прислали, хотели, чтобы я играла женщину, которую абьюзит мужчина.

– Так это сейчас самый популярный сценарий.

– Да, но это во мне не откликается. [...] [Главное], чтобы не было постельных сцен, чтобы меня не хотели раздевать. Но такие тоже были предложения, представляете? – сказала Загитова в эфире радио «Маяк».

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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