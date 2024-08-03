Вышел сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 на «Кинопоиске»

3 августа состоялась премьера сериала «Игры» про «Олимпиаду-1980».

На «Кинопоиске» появились первые два эпизода «Игр». Всего будет 8 эпизодов.

«Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец. Масштабная драма об Олимпиаде-80», – гласит описание сериала.

«Игры» расскажут о закулисье Олимпиады-1980. По сюжету, главный герой – сын советского функционера Игорь Зорин (Григорий Верник) – попадает в оргкомитет летних Олимпийских игр, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова).

Над сериалом работала команда «Нулевого пациента»: продюсер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин. Также в сериале снялись Юрий Стоянов (в роли Леонида Ильича Брежнева), Игорь Костолевский, Саша Бортич, Леонид Каневский и другие.

В сериале дебютирует как актриса гимнастка Ангелина Мельникова – заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка. Она сыграла роль гимнастки, готовящийся к Играм-80.

Трейлер «Игр» смотрите по ссылке.

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