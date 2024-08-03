Вышел сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 на «Кинопоиске»
3 августа состоялась премьера сериала «Игры» про «Олимпиаду-1980».
На «Кинопоиске» появились первые два эпизода «Игр». Всего будет 8 эпизодов.
«Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец. Масштабная драма об Олимпиаде-80», – гласит описание сериала.
«Игры» расскажут о закулисье Олимпиады-1980. По сюжету, главный герой – сын советского функционера Игорь Зорин (Григорий Верник) – попадает в оргкомитет летних Олимпийских игр, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова).
Над сериалом работала команда «Нулевого пациента»: продюсер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин. Также в сериале снялись Юрий Стоянов (в роли Леонида Ильича Брежнева), Игорь Костолевский, Саша Бортич, Леонид Каневский и другие.
В сериале дебютирует как актриса гимнастка Ангелина Мельникова – заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка. Она сыграла роль гимнастки, готовящийся к Играм-80.
Трейлер «Игр» смотрите по ссылке.
Что нужно знать перед просмотром «Дэдпула и Росомахи»?
Аня Тейлор-Джой – самая красивая женщина в мире (Зендая – вторая). Определяли хирурги
Юрий Стоянов в роли Брежнева