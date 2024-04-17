Юрий Стоянов в роли Брежнева и Леонид Каневский в тизере сериала «Игры» про закулисье Олимпиады-1980

«Кинопоиск» выложил тизер сериала «Игры», в котором появились Юрий Стоянов и Леонид Каневский.

Сериал расскажет о закулисье Олимпиады-1980. По сюжету, главный герой — сын советского функционера Игорь Зорин (Григорий Верник) – попадает в оргкомитет летних Олимпийских игр, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова).

Над сериалом работала команда «Нулевого пациента» – продюсер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин. Также в сериале снялись Юрий Стоянов (в роли Леонида Ильича Брежнева), Игорь Костолевский, Леонид Каневский и другие.

Съемки сериала проходили в Москве и Узбекистане. Премьера ожидается летом 2024 года на «Кинопоиске».

Посмотрел «Фоллаут» за один присест. Это гениально!

Обзор «Падения империи». Военный репортаж из ада, показанный через объект фотоаппарата