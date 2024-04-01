У «Дома у дороги» лучший старт в Amazon, за два уикенда фильм посмотрели 50 млн зрителей

У «Дома у дороги» лучший старт среди проектов Amazon.

Фильм вышел 21 марта сразу на стриминговом сервисе и за первые десять дней с релиза собрал 50 миллионов зрителей.

Это лучший старт для Amazon MGM Studios.

Ранее режиссер Даг Лайман заявил, что планирует бойкотировать премьеру на фестивале South by Southwest в Остине из-за того, что Amazon принял решение не выпускать фильм в кинотеатральный прокат.

Исполнитель главной роли Джейк Джилленхол опроверг заявления режиссера ремейка «Дома у дороги». В фильме также сыграл Конор Макгрегор.

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