Ремейк «Бриллиантовой руки» снимут авторы «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет все» для ТНТ

ТНТ готовит еще один новогодний ремейк советского классического фильма.

Вслед за «Самоиронией судьбы» и «Иван Васильевич меняет все» телеканал намерен выпустить пародийный ремейк «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая.

Премьера ожидается 31 декабря 2024 года на ТНТ, креативными продюсерами выступают Андрей Шелков и Максим Ткаченко, режиссерами – Миша Семичев и Роман Ким.

Авторы ремейка обещают «множество звезд в самых неожиданных образах». В оригинале главные роли сыграли Юрий Никулин и Андрей Миронов.

Ранее в возрасте 85 лет умерла актриса Виктория Островская, знаменитая по «Бриллиантовой руке» и крылатой фразе «Цигель-цигель, ай-лю-лю».

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