«Мастер и Маргарита» собрал 1 млрд рублей за 12 дней в российском прокате

Сборы нового «Мастера и Маргариты» в России превысили 1 млрд рублей.

Фильм достиг отметки в 1 млрд рублей спустя 12 дней посла начала проката. Бюджет ленты составляет 1,2 млрд рублей.

«Мастер и Маргарита» после премьеры сразу же возглавил российский прокат, после 10 дней сборы фильма составили больше 850 млн рублей.

Фильм основан на одноименном романе Михаила Булгакова, режиссером выступил Михаил Локшин. Главные роли исполнили Аугуст Диль (Воланд), Юлия Снигирь (Маргарита) и Евгений Цыганов (Мастер).

Ранее стало известно, что на режиссера фильма Михаила Локшина могут возбудить уголовное дело. Его обвиняют в фейках о ВС РФ и просят внести его в список экстремистов и террористов.

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