Первый канал может выпустить ремейк «Семи самураев» 1954 года с дипфейками советских актеров

Первый канал планирует съемки «Семи самураев» с дипфейками советских актеров.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о планах снять ремейк фильма «Семь самураев» 1954 года.

«Мы весной запускаем фильм – очередная версия «Семи самураев». Действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое – это современные российские актеры, кастинг еще не утвержден, и пятеро – это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе.

Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие», – рассказал Эрнст на девятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Также Константин Эрнст сказал, что одну из ролей может исполнить Милош Бикович («Холоп»).

«Семь самураев» занял 9-е место в рейтинге из 50 лучших боевиков в истории кино от Variety. Фильм режиссера Акиро Куросавы рассказывает о гражданской войне в Японии в 16-м веке.

У «Атаки титанов» спорный, но безумно трогательный финал. Я ревел как ребенок

5 вопросов к финалу «Атаки титанов». Почему Имир любила мучителя и чего добился Эрен?