«Брат 3» с рэперами Птахой и Басотой выйдет 23 ноября

Стало известно, когда выйдет «Брат 3».

Художественный фильм «Брат 3» выйдет в российских кинотеатрах 23 ноября.

Режиссером ленты выступил дебютант Валерий Переверзев, она не имеет никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова. Сообщается, что назвать фильм «Брат 3» было инициативой режиссера.

Сюжет расскажет об истории двух братьев-близнецов, действие разворачивается в начале нулевых в Тамбове.

Главные роли в фильме исполнили Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Эрик Робертс, Александр Донский, Костас Мэндилор, Оливье Сиу, а также рэперы Птаха и Басота.

У трейлера фильма на текущий момент 441 тысяча просмотров и только 1,2 тысячи лайков. В марте 2022 года «Брат» и «Брат 2» Балабанова повторно показали в российских кинотеатрах.

Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария

Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»