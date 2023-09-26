«Брат 3» с рэперами Птахой и Басотой выйдет 23 ноября

Теги Брат Алексей Балабанов Брат 2 Брат 3 Кино

Стало известно, когда выйдет «Брат 3».

Художественный фильм «Брат 3» выйдет в российских кинотеатрах 23 ноября. 

Режиссером ленты выступил дебютант Валерий Переверзев, она не имеет никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова. Сообщается, что назвать фильм «Брат 3» было инициативой режиссера.

Сюжет расскажет об истории двух братьев-близнецов, действие разворачивается в начале нулевых в Тамбове.

Главные роли в фильме исполнили Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Эрик Робертс, Александр Донский, Костас Мэндилор, Оливье Сиу, а также рэперы Птаха и Басота.

У трейлера фильма на текущий момент 441 тысяча просмотров и только 1,2 тысячи лайков. В марте 2022 года «Брат» и «Брат 2» Балабанова повторно показали в российских кинотеатрах. 

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Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»

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