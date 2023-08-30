Тимур Батрутдинов сыграет главную роль в ремейке «Иван Васильевич меняет профессию» от «ТНТ»

Теги Фильмы Иван Васильевич меняет профессию Иван Васильевич меняет все Кино

«ТНТ» начал производство ремейка «Иван Васильевич меняет профессию».

Телеканал «ТНТ» запустил в работу съемки фильма «Иван Васильевич меняет все».

Картина станет ремейком комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Главную роль сыграет Тимур Батрутдинов, а Демис Карибидис исполнит Шурика, 

В картине также снимутся Сергей Светлаков, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.

Режиссерами выступят Михаил Семичев и Роман Ким, работавшие над «Самоиронией судьбы».

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет все» состоится в 2024 году на «ТНТ» и в онлайн-кинотеатрах.

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