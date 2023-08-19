Месси о супергеройском праздновании гола: «Каждый вечер мы с детьми смотрим фильмы о супергероях. Они придумали эту идею»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Marvel Кино

Месси рассказал, как появилось его супергеройское празднование голов.

«Мои трое детей все еще на каникулах и не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях.

Они придумали эту идею и сказали мне, что всякий раз, когда я играю и забиваю гол, я должен устраивать супергеройское празднование.

Но я делаю так только для домашних игр, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты», – поделился Лионель.

Ранее футболист повторил фирменные движения Человека-Паука, Тора и Черной Пантеры из вселенной Marvel.

Забастовка актеров в США продолжается. Уже перенесли премию «Эмми» – впервые за 22 года!

🍓🕷 Сидни Суини – новая звезда Marvel. Сыграет Женщину-паука и может стать частью Мстителей

Опрос

Барби или Оппенгеймер?
6469 голосов
Барби
19%
Барби
Оппенгеймер
32%
Оппенгеймер
Сначала Барби, потом Оппенгеймер
12%
Марго Робби
Сначала Оппенгеймер, потом Барби
13%
Киллиан Мерфи
Ничего из этого
24%
Том Круз

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barcelonistas
Человеку по кайфу. Живёт, играет, забивает, зарабатывает. Остаётся только порадоваться, Лео сделал счастливыми миллионы болельщиков и сейчас счастлив сам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий