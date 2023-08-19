Месси о супергеройском праздновании гола: «Каждый вечер мы с детьми смотрим фильмы о супергероях. Они придумали эту идею»

Месси рассказал, как появилось его супергеройское празднование голов.

«Мои трое детей все еще на каникулах и не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях.

Они придумали эту идею и сказали мне, что всякий раз, когда я играю и забиваю гол, я должен устраивать супергеройское празднование.

Но я делаю так только для домашних игр, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты», – поделился Лионель.

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