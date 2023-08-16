Герой фильма «Невидимая сторона» подал в суд на приемных родителей. Он утверждает, что история с усыновлением – обман

Герой фильма «Невидимая сторона» заявил, что вся история фильма и книги – обман.

Бывший игрок Национальной футбольной лиги США (НФЛ) Майкл Оэр заявил, что история книги и фильма «Невидимая сторона» является обманом.

Оэр подал в суд на своих приемных родителей. Он утверждает, что семья Туи специально оформила опекунство, чтобы обогащаться на его имени.

В 14-страничном заявлении утверждается, что Шон и Ли Энн Туи никогда не усыновляли Оэра, а обманом заставили подписать документы об опекунстве, чтобы заключать коммерческие сделки от его имени.

Так, родители подписали контракт, по которому семья Туи получила «миллионы долларов» в качестве гонорара за оскароносный фильм «Невидимая сторона», который заработал в прокате более 300 млн долларов. Согласно судебному иску, Туи и двум их родным детям выплатили по 225 тысяч долларов каждому, а также 2,5% от «определенной чистой выручки» фильма.

Оэр заявил, что только в феврале 2023 года узнал, что опека на самом деле не дает ему никаких родственных связей с семьей Туи. Также он утверждает, что ничего не заработал на фильме и контракте, который заключили его якобы приемные родители.

В иске бывший спортсмен потребовал прекратить опекунство, вынести судебный запрет на использование его имени и образа семьей, а также выяснить, сколько семья Туи заработала на его имени, и выплатить ему справедливую долю прибыли вместе с неуказанными компенсационными и штрафными убытками.

На иск отреагировал отец семейства Шон Туи, утверждающий, что семья не заработала ничего на фильме, а получила лишь часть денег за книгу Майкла Льюиса, по которой сняли «Невидимую сторону».

Спортивная драма «Невидимая сторона» вышла в 2009 году, фильм рассказывает об афроамериканце Майкле Оэре, которого усыновляет белая христианская семья и который в конце фильма становится игроком профессиональной команды НФЛ «Балтимор». Сандра Буллок получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль Ли Энн Туи.

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