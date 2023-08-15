Анонсирован мультфильм «Копейка» – российский аналог «Тачек». К эпизодическим ролям хотят привлечь Путина, Шойгу и Мишустина
Студия «Гром» анонсировала российский мультфильм «Копейка».
Российская кинокомпания представила российский аналог мультфильма «Тачки». Адаптация получит название «Копейка».
По сюжету группа друзей-машин прокатится по всей России: Китаю и Индии, чтобы остановить главного злодея.
Авторы уверяют, что договорились практически со всеми отечественными производителями автомобилей.
К озвучке эпизодических ролей студия хочет привлечь российских политиков: Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Сергея Миронова, Дениса Мантурова и Геннадия Зюганова. Авторы уже получили предварительное согласие на участие от всех, кроме одного, к которому еще не обращались.
Даты премьеры у «Копейки» пока нет.
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