Анонсирован мультфильм «Копейка» – российский аналог «Тачек». К эпизодическим ролям хотят привлечь Путина, Шойгу и Мишустина

Студия «Гром» анонсировала российский мультфильм «Копейка».

Российская кинокомпания представила российский аналог мультфильма «Тачки». Адаптация получит название «Копейка».

По сюжету группа друзей-машин прокатится по всей России: Китаю и Индии, чтобы остановить главного злодея.

Авторы уверяют, что договорились практически со всеми отечественными производителями автомобилей.

К озвучке эпизодических ролей студия хочет привлечь российских политиков: Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Сергея Миронова, Дениса Мантурова и Геннадия Зюганова. Авторы уже получили предварительное согласие на участие от всех, кроме одного, к которому еще не обращались.

Даты премьеры у «Копейки» пока нет.

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