Анонсирован мультфильм «Копейка» – российский аналог «Тачек». К эпизодическим ролям хотят привлечь Путина, Шойгу и Мишустина

Теги Политика Полнометражные мультфильмы Тачки Кино

Студия «Гром» анонсировала российский мультфильм «Копейка».

Российская кинокомпания представила российский аналог мультфильма «Тачки». Адаптация получит название «Копейка».

По сюжету группа друзей-машин прокатится по всей России: Китаю и Индии, чтобы остановить главного злодея.

Авторы уверяют, что договорились практически со всеми отечественными производителями автомобилей.

К озвучке эпизодических ролей студия хочет привлечь российских политиков: Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Сергея Миронова, Дениса Мантурова и Геннадия Зюганова. Авторы уже получили предварительное согласие на участие от всех, кроме одного, к которому еще не обращались.

Даты премьеры у «Копейки» пока нет.

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4 комментария

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Роберт Скуратов
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Бракованный
Разве что двойника какого-то, который с людьми обнимается.
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Andrei Antonau
у Путина штук 5 двойников, одного моно и озвучке подключить.
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Геннадий Малахов
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Российская анимация чувствует себя лучше, чем кино, мб что-то и получится. В кино я уже не верю
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