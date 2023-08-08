Умер легендарный переводчик фильмов Леонид Володарский. Ему было 73 года

Теги книги Терминатор Фильмы Клан Сопрано Кино

Переводчик Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни в 73 года.

Леонид Володарский являлся не только радиоведущим, но и голосом многих фильмов, которые выходили на VHS-кассетах.

Он работал над переводом и озвучением фильмов про Бонда, «Терминатором», сериалами «Клан Сопрано» и «Полиция Майами: Отдел нравов», а также многими другими произведениями.

Вдобавок Володарский перевел на русский некоторые книги Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая оборвала его жизнь в 73 года.

Ранее умер режиссер Уильям Фридкин, получивший «Оскар» за «Французского связного»

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5 комментариев

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твоооою маать...
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Эх, ушла легенда эпохи VHS.
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Олды помнят!
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Его голос " Ах ты , конченый ублюд@к, говори , где деньги, твою мать , а не то пристрелю твою задницу, твою мать, конченый ублюд@к"
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было время когда я качал торенты и там на выбор были озвучки - Михалёв,Володарский,Сербин и в их переводе смотрел культовые американские комедии такие как - А как же боб? Ничего не вижу-ничего не слышу,Путешестви в Америку,фильмы с Лесли Нильсоном и Чеви Чейзом... Спасибо за наше славное детство!!
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