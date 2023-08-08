Умер легендарный переводчик фильмов Леонид Володарский. Ему было 73 года
Переводчик Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни в 73 года.
Леонид Володарский являлся не только радиоведущим, но и голосом многих фильмов, которые выходили на VHS-кассетах.
Он работал над переводом и озвучением фильмов про Бонда, «Терминатором», сериалами «Клан Сопрано» и «Полиция Майами: Отдел нравов», а также многими другими произведениями.
Вдобавок Володарский перевел на русский некоторые книги Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая оборвала его жизнь в 73 года.
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