Умер легендарный переводчик фильмов Леонид Володарский. Ему было 73 года

Переводчик Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни в 73 года.

Леонид Володарский являлся не только радиоведущим, но и голосом многих фильмов, которые выходили на VHS-кассетах.

Он работал над переводом и озвучением фильмов про Бонда, «Терминатором», сериалами «Клан Сопрано» и «Полиция Майами: Отдел нравов», а также многими другими произведениями.

Вдобавок Володарский перевел на русский некоторые книги Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая оборвала его жизнь в 73 года.

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