«Зенит» анонсировал коллаборацию с «Королем и Шутом»

«Зенит» опубликовал тизер с «Королем и Шутом».

Футбольный клуб представил короткое видео, посвященное коллаборации с сериалом «Король и Шут».

В ролике были представлены фанаты, футболисты, а также актеры Константин Плотников и Владислав Коноплев.

«Зенит» подписал, что таинственная премьера состоится 6 августа на экранах «Газпром Арены», а 7 августа – на «Зенит-ТВ».

Ранее была анонсирована специальная серия «Короля и Шута». Премьера – 7 августа.

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