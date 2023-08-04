«Зенит» анонсировал коллаборацию с «Королем и Шутом»

Теги Зенит Газпром Арена (Крестовский) Сериалы Король и Шут Константин Плотников Кино

«Зенит» опубликовал тизер с «Королем и Шутом».

Футбольный клуб представил короткое видео, посвященное коллаборации с сериалом «Король и Шут».

В ролике были представлены фанаты, футболисты, а также актеры Константин Плотников и Владислав Коноплев.

«Зенит» подписал, что таинственная премьера состоится 6 августа на экранах «Газпром Арены», а 7 августа – на «Зенит-ТВ».

Ранее была анонсирована специальная серия «Короля и Шута». Премьера – 7 августа.

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9 комментариев

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Это те фанаты вместо которых теперь сцена?
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Миллер в роли Иогана?
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Ели мясо мужики - это если Спартак обыграют.
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Лучше бы коллабу с нормальным нападающим сделали.
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В любом случае проект интересный. В современном мире нужно двигаться и развиваться.
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😏
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Ну Киш на бомжей смахивают, норм колаб
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Ответ СынМилосердова
Миллер в роли Иогана?
эзра?
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Ответ СынМилосердова
Миллер в роли Иогана?
Король и Шут и придворный клуб? Не складывается коллаборация, порно какое-то выходит.
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