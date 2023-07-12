Гном Гномыч и дочь Тимати сыграют молодых д’Артаньяна и Миледи в ремейке «Трех мушкетеров»

Теги Яна Рудковская Гном Гномыч музыка Фильмы Кино Три мушкетера Кино

Гном Гномыч и дочь Тимати получили роли в ремейке «Трех мушкетеров».

Об этом рассказала Яна Рудковская, опубликовав фото со съемочной площадки.

Как связаны Никс и усы? А Соло с футболом? Подбери ассоциации к дотерам в нашей игре!

Гном Гномыч исполнит в фильме роль молодого д’Артаньяна, Алиса Юнусова – молодую Миледи.

Отмечается, что в ремейке «Трех мушкетеров» появится и Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна в оригинальном фильме.

На данный момент неизвестно, когда состоится премьера ремейка «Трех мушкетеров».

Что известно об экранизации Death Stranding

Интернет сошел с ума – сравнивают «Оппенгеймера» и... «Барби»

Опрос

Величайший герой из игр Rockstar?
1159 голосов
Томми Версетти
16%
Grand Theft Auto: Vice City
Джимми Хопкинс
2%
Bully
Си-Джей
23%
GTA: San Andreas
Макс Пейн
14%
Max Payne 3
Нико Беллик
8%
GTA 4
Джон Марстон
2%
Red Dead Redemption
Коул Фелпс
2%
Rockstar Games
Тревор Филипс
6%
GTA 5
Артур Морган
19%
Red Dead Redemption 2
Впервые вижу эти имена
8%
Genshin Impact

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Сахань
Ох уж и отборное кино получится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Postanogov
у меня 30 лет назад в детском саду костюм мушкетера был правдоподобней
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Терехов
Они в курсе, что в детстве Дартаньян не носил свои атрибуты мушкетёра? А ещё в книге вообще не было молодого Дартаньяна. Он сам по себе был молодым человеком, но не ребёнком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Дзюба
Вот что могу отметить в российском кино, так это неугасаемое желание доказать всем, что дна не существует. Кто там в главных ролях будет? Бузова Констанция, Губер король (будет попрекать ее исчезновением коньяка)…
Зато у Бэдконины прибавится работы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defo
Какая отвратительная история...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
testerson
Ответ Алексей Терехов
Они в курсе, что в детстве Дартаньян не носил свои атрибуты мушкетёра? А ещё в книге вообще не было молодого Дартаньяна. Он сам по себе был молодым человеком, но не ребёнком.
неужели и кросовки на шнурках не носил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Малахов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
То есть вот эта вот девочка по сюжету бывшая проститутка, соблазнившая священника, которой отрубят голову и утопят тело в реке? Хочу такое кино!!1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ноунэйм
Ответ Никита Сахань
Ох уж и отборное кино получится.
никогда еще слово отборное к кино так не подходило )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бракованный
Кто на фото гном гномыч а кто дочь тимати?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Alyoshin
Ультракал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Бизнес и ничего личного. А дети всегда играли в мушкетеров, правда, раньше девочкам нравилась роль Констанции, а не Миледи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Не знаю, кто такая Тимати, но, ее дочь наверняка переплюнет Милен Демонжо. Не говоря уже, что вот этот гном затмим самого Жерара Баррэ.
В фантазиях рудика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
А это чо очередной комедийный сериал будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atc73
Так, стоп. Тимати же вроде афротатарин, он что, обманывал нас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий