Гном Гномыч и дочь Тимати сыграют молодых д’Артаньяна и Миледи в ремейке «Трех мушкетеров»
Гном Гномыч и дочь Тимати получили роли в ремейке «Трех мушкетеров».
Об этом рассказала Яна Рудковская, опубликовав фото со съемочной площадки.
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Гном Гномыч исполнит в фильме роль молодого д’Артаньяна, Алиса Юнусова – молодую Миледи.
Отмечается, что в ремейке «Трех мушкетеров» появится и Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна в оригинальном фильме.
На данный момент неизвестно, когда состоится премьера ремейка «Трех мушкетеров».
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