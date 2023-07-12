Гном Гномыч и дочь Тимати сыграют молодых д’Артаньяна и Миледи в ремейке «Трех мушкетеров»

Гном Гномыч и дочь Тимати получили роли в ремейке «Трех мушкетеров».

Об этом рассказала Яна Рудковская, опубликовав фото со съемочной площадки.

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Гном Гномыч исполнит в фильме роль молодого д’Артаньяна, Алиса Юнусова – молодую Миледи.

Отмечается, что в ремейке «Трех мушкетеров» появится и Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна в оригинальном фильме.

На данный момент неизвестно, когда состоится премьера ремейка «Трех мушкетеров».

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