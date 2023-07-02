Энтони Маки: «У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошел через весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня»

Энтони Маки остался недоволен кастингом в «Гарри Поттере» и «Властелине Колец».

Актер Энтони Маки, играющий Капитана Америку в будущем фильме, высказался об отсутствии темнокожих персонажей в «Гарри Поттере» и «Властелине Колец».

«У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошел через весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня. Я хочу увидеть Фродо в чернокожем районе, и если я когда-нибудь снимусь в Saturday Night Live, то сделаю именно эту пародию», – заявил Маки.

Он считает, что в кинематографе нехватка достойных ролей для молодых темнокожих актеров.

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