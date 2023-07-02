Энтони Маки: «У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошел через весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня»

Теги Гарри Поттер Энтони Маки Властелин колец (кинотрилогия) Актеры Кино

Энтони Маки остался недоволен кастингом в «Гарри Поттере» и «Властелине Колец».

Актер Энтони Маки, играющий Капитана Америку в будущем фильме, высказался об отсутствии темнокожих персонажей в «Гарри Поттере» и «Властелине Колец».

«У Гарри Поттера не было темнокожих друзей. Фродо прошел через весь мир и ни разу не встретил темнокожего парня. Я хочу увидеть Фродо в чернокожем районе, и если я когда-нибудь снимусь в Saturday Night Live, то сделаю именно эту пародию», – заявил Маки.

Он считает, что в кинематографе нехватка достойных ролей для молодых темнокожих актеров.

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7 комментариев

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Джони Кэтсвилл
Вот поэтому эти серии фильмов и были шикарны. Потому что там не было повестки и прочей хрени!
+11
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Lossril
"Как показать, что ты не читал ни Гарри Поттера, ни Властелина Колец".
Дин Томас, Анжелина Джонсон и Ли Джордан вышли из чата, и к ним присоединились харадримы/кхандцы, с которыми Фродо пересёкся в Итилиэне.
+9
0
+9
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Kobe81pts
Пошел на х*й
+4
0
+4
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Samsung jerry7
А минусы будут?
+4
0
+4
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sokolok
В Гарри Поттере были темнокожие, а не были они его друзьями, потому что чертовы расисты
+3
0
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mulberry2
БГ был главным провидцем, когда ещё в 80е спел, что вызывает Капитана Африка. .
+1
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Hanged Creep
Ну как это Фродо не встретил ни одного, он туда все книги стремился, чтобы уничтожить кольцо, а темнокожие ему мешали
+1
0
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