О Лионеле Месси выйдет документальный сериал на Apple TV

Apple TV готовит документальный сериал о Лионеле Месси.

Он будет состоять из четырех серий, снятых в Париже, Катаре и Аргентине, и расскажет о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

В сериале будут личные интервью с Месси, беседы с товарищами по команде, тренерами, соперниками, болельщиками и комментаторами.

Исполнительным продюсером выступил обладатели премии «Эмми» Тим Пастор («Свободное соло», «Джейн»), Патрик Миллинг Смит и Брайан Кармоди и Мэтт Реннер («Свободное соло», «Безграничный» с Крисом Хэмсвортом).

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