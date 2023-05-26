Документальный сериал про тройное чемпионство «Манчестер Юнайтед» 1999-го снимет Amazon

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Пол Скоулз Оле-Гуннар Сульшер Дэвид Бекхэм Петер Шмейхель Сериалы Amazon Prime Video Кино

Amazon выпустит документальный сериал о чемпионстве «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.

Amazon объявил, что запустил в работу документальный сериал «99».

Картина расскажет о чемпионском сезоне «Манчестер Юнайтед», в котором команда выиграла Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА.

Для сериала поделятся воспоминаниями Дэвид Бекхэм, Гари Невилл, Пол Скоулз, Петер Шмейхель и Оле-Гуннар Сульшер.

«99» выйдет на Prime Video до конца 2024 года.

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