Документальный сериал про тройное чемпионство «Манчестер Юнайтед» 1999-го снимет Amazon
Amazon выпустит документальный сериал о чемпионстве «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.
Amazon объявил, что запустил в работу документальный сериал «99».
Картина расскажет о чемпионском сезоне «Манчестер Юнайтед», в котором команда выиграла Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА.
Для сериала поделятся воспоминаниями Дэвид Бекхэм, Гари Невилл, Пол Скоулз, Петер Шмейхель и Оле-Гуннар Сульшер.
«99» выйдет на Prime Video до конца 2024 года.
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