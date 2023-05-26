Документальный сериал про тройное чемпионство «Манчестер Юнайтед» 1999-го снимет Amazon

Amazon выпустит документальный сериал о чемпионстве «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.

Amazon объявил, что запустил в работу документальный сериал «99».

Картина расскажет о чемпионском сезоне «Манчестер Юнайтед», в котором команда выиграла Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА.

Для сериала поделятся воспоминаниями Дэвид Бекхэм, Гари Невилл, Пол Скоулз, Петер Шмейхель и Оле-Гуннар Сульшер.

«99» выйдет на Prime Video до конца 2024 года.

Ранее фильм «Крид 3» установил кассовый рекорд для спортивных фильмов в США.

Клуб НФЛ выпустил вирусное аниме-видео (снова!). С кучей отсылок – от «Наруто» до «Атаки титанов»

Видели, как выглядит Небула из «Стражей Галактики» в реальной жизни? Карен Гиллан – 🧡🧡🧡