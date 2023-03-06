Sony работает над анимационным сериалом про Лионеля Месси

Sony выпустит анимационный сериал про Лионеля Месси.

В сериале покажут вымышленные приключения маленького Месси «внутри видеоигры».

Проект ориентирован на детскую и юношескую аудиторию.

«С детства я всегда любил мультсериалы, а мои дети – большие поклонники анимационных персонажей. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, это была моя мечта. Я хотел бы поблагодарить Sony Music. Мы надеемся, что результат понравится всем, особенно детям», — сказал Месси.

Сериал «Король и Шут» заставил меня плакать. Прекрасная история о главной группе моего детства

«Хочешь летать?» Момент, когда Саша Калле стала Супергерл (ее эмоции – нечто!) 😭