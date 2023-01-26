Фильму Александра Невского обнулили рейтинг на «Кинопоиске» – у него было 9,4 балла из 10

«Кинопоиск» обнулил рейтинг фильма Александра Невского.

25 января фильм «Нападение на Рио Браво», в котором Невский сыграл главную роль, имел среднюю оценку 9,4 на основе более 10 тысяч отзывов.

Это позволило фильму, релиз которого состоялся 17 января, войти в топ-250 лучших картин «Кинопоиска».

На данный момент у «Нападения на Рио Браво» нет рейтинга. Вместо него теперь пишет, что недостаточно оценок.

Отметим, что сейчас оценка фильма Невского на IMDb составляет 6,1, а три дня назад была 8,2.

Карта российских сериалов. Блогер отметил города, которые попали на экран: найдете свой?

Как «Чебурашка» собрал 2 млрд рублей за 5 дней? Нам не хватало таких добрых историй