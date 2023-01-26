Фильму Александра Невского обнулили рейтинг на «Кинопоиске» – у него было 9,4 балла из 10
«Кинопоиск» обнулил рейтинг фильма Александра Невского.
25 января фильм «Нападение на Рио Браво», в котором Невский сыграл главную роль, имел среднюю оценку 9,4 на основе более 10 тысяч отзывов.
Это позволило фильму, релиз которого состоялся 17 января, войти в топ-250 лучших картин «Кинопоиска».
На данный момент у «Нападения на Рио Браво» нет рейтинга. Вместо него теперь пишет, что недостаточно оценок.
Отметим, что сейчас оценка фильма Невского на IMDb составляет 6,1, а три дня назад была 8,2.
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Флешмоб удался, чистка рейтинга ожидаема. Жаль, таких чисток нет, например, на метакритике, когда очевидному мусору "непредвзятые" журналисты "десятки" лепят.