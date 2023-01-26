Фильму Александра Невского обнулили рейтинг на «Кинопоиске» – у него было 9,4 балла из 10

Теги Фильмы КиноПоиск HD Кино Александр Невский Нападение на Рио Браво Кино

«Кинопоиск» обнулил рейтинг фильма Александра Невского.

25 января фильм «Нападение на Рио Браво», в котором Невский сыграл главную роль, имел среднюю оценку 9,4 на основе более 10 тысяч отзывов.

Это позволило фильму, релиз которого состоялся 17 января, войти в топ-250 лучших картин «Кинопоиска».

На данный момент у «Нападения на Рио Браво» нет рейтинга. Вместо него теперь пишет, что недостаточно оценок.

Отметим, что сейчас оценка фильма Невского на IMDb составляет 6,1, а три дня назад была 8,2.

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4 комментария

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TheReal_TMAC
Глянул фильм. Типичная дешёвая копирка на вестерн. Поставил 4/10, иногда так плохо или наивно, что забавно и заставляет улыбаться.
Флешмоб удался, чистка рейтинга ожидаема. Жаль, таких чисток нет, например, на метакритике, когда очевидному мусору "непредвзятые" журналисты "десятки" лепят.
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Александр Сачков
Ответ Spartakovec navsegda
Посмотрел ролик, похож на дешевый вестерн. Фильмы этого жанра редко можно сильно испортить, потому не удивлюсь, что 5 из 10, в итоге, на Кинопоиске наберется. Кто ему ставил 9 или 10 не в курсе, но с кино это явно не связано)
Это называется "не читал, но осуждаю".
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OnTuMyC
Ответ Spartakovec navsegda
Посмотрел ролик, похож на дешевый вестерн. Фильмы этого жанра редко можно сильно испортить, потому не удивлюсь, что 5 из 10, в итоге, на Кинопоиске наберется. Кто ему ставил 9 или 10 не в курсе, но с кино это явно не связано)
это невский, там по умолчанию 310 максимум
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Spartakovec navsegda
Посмотрел ролик, похож на дешевый вестерн. Фильмы этого жанра редко можно сильно испортить, потому не удивлюсь, что 5 из 10, в итоге, на Кинопоиске наберется. Кто ему ставил 9 или 10 не в курсе, но с кино это явно не связано)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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