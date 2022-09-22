Производство 3-го сезона «Теда Лассо» задерживается из-за продажи «Челси» Абрамовичем

Авторы «Теда Лассо» столкнулись с проблемами на съемочной площадке.

По данным издания Puck, производство третьего сезона сериала несколько раз останавливалось. Изначально съемки должны были начаться в сентябре прошлого года, но авторы проекта перенесли их на март 2022 года из-за проблем со сценарием, а затем и вовсе на апрель.

Одной из главных проблем стала продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», на стадионе которого были запланированы съемки нескольких сцен.

Журналисты также отметили, что производственный бюджет сериала увеличился на 20-30%, так как требуется больше времени на постпродакшен из-за рисовки нового стадиона.

Актер Бретт Голдстин, сыгравший Роя Кента, заявил, что продолжение сериала точно выйдет, но неизвестно когда.

В сентябре «Тед Лассо» выиграл «Эмми» за лучшую комедию. Всего у сериала в этом году 20 номинаций и 4 награды.

Помимо этого, Тед Лассо и «Ричмонд» официально появятся в FIFA 23.

Тед Лассо и «Ричмонд» есть в FIFA 23. Можно сыграть за Роя Кента и Дани Рохаса!

Дата выхода 3 сезона сериала «Тед Лассо»