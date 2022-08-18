Трейлер фильма «Ирония судьбы в Голливуде» – ремейка советской «Иронии судьбы»

Опубликован трейлер голливудского ремейка советской «Иронии судьбы».

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«Ирония судьбы в Голливуде» – ремейк пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», снятая MGM Studios.

Завязка повторяет события советского фильма «Ирония судьбы», снятого по мотивам пьесы. В фильме расскажут о Марго (Эмма Робертс) и Гриффине (Томас Манн).

Картина выйдет в прокат 9 сентября 2022 года.

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