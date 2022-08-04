Леди Гага сыграет Харли Квинн в «Джокере 2»

Певица Леди Гага исполнит роль Харли Квинн в «Джокере 2».

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Фильм выйдет 4 октября 2024 года. К работе над сиквелом вернутся режиссер Тодд Филлипс и главный актер – Хоакин Феникс.

Филлипс в качестве продюсера работал с Гагой на съемках фильма «Звезда родилась».

Официальное название картины – «Джокер 2: Folie a Deux» («Один психоз на двоих»).

Ранее появилась информация о том, что «Джокер 2» может стать мюзиклом.

Первая часть «Джокера» вышла в октябре 2019 года и собрала более 1 млрд долларов по всему миру.

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