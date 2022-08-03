Конор Макгрегор дебютирует в кино. Он сыграет в «Доме у дороги» с Джилленхолом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил первую роль в кино.

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По информации Deadline, Конор сыграет в ремейке фильма «Дом у дороги». Джейк Джилленхол исполнит главную роль в фильме, он сыграет бывшего бойца UFC, который устроился на работу вышибалой в придорожный бар.

Съемки стартуют в 2022 году в Доминиканской республике, дата премьеры остается неизвестной.

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