Фигуристка Евгения Медведева: «Я люблю аниме. Попросила маму посоветовать мне какое-нибудь прям японское аниме. Она сказала: «Сейлор Мун». Не ошибешься»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей любви к аниме и «Сейлор Мун».

«Я люблю аниме, много знаю, много чего могу порекомендовать. Я начала смотреть аниме еще до того, как это стало современным мейнстримом. Был отрезок времени, когда в интернете это не приветствовалось. Такое отношение было, не очень хорошее. Попросила маму посоветовать мне какое-нибудь прям японское аниме. Она сказала: «Сейлор Мун». Не ошибешься». Мне было 15-16 лет, я посмотрела все сезоны взахлеб. И понравилось, так и пошла по этой дорожке.

Не могу сказать, что Сейлор Мун – моя ролевая модель. Я не думаю, что я похожа на нее. Я напомню, я выросла. Прошло уже около 7 лет с того времени, когда я скатала Сейлор Мун (Sports.ru: на одном из выступлений Медведева выступала в образе главной героини аниме «Сейлор Мун»). В этом году мне 23, а катала я ее, когда мне было 16. Тогда я действительно была на нее похожа», – поделилась Евгения в интервью Forbes.

В 2016 году Евгения выступила на шоу Dreams on Ice в Японии в образе Сейлор Мун.

Зимой этого года Евгения рассказала, когда начала увлекаться аниме.

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