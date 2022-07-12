«Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Тед Лассо» и «Эйфория» получили номинации на «Эмми 2022»

Организаторы «Эмми 2022» назвали номинантов на премию этого года.

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Лучший драматический сериал:

«Игра в кальмара»;

«Лучше звоните Солу»;

«Наследники»;

«Озарк»;

«Очень странные дела»;

«Разделение»;

«Шершни»;

«Эйфория».

Лучший комедийный сериал:

«Барри»;

«Начальная школа «Эбботт»;

«Тед Лассо»;

«Убийства в одном здании»;

«Удивительная миссис Мейзел»;

«Умерь свой энтузиазм»;

«Хитрости»;

«Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или антология:

«Белый лотос»;

«Выбывшая»;

«Изобретая Анну»;

«Ломка»;

«Пэм и Томми».

74-я премия «Эмми» пройдет в Microsoft Theater 12 сентября 2022 года.

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