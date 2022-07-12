«Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Тед Лассо» и «Эйфория» получили номинации на «Эмми 2022»

Организаторы «Эмми 2022» назвали номинантов на премию этого года.
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Лучший драматический сериал:
- «Игра в кальмара»;
- «Лучше звоните Солу»;
- «Наследники»;
- «Озарк»;
- «Очень странные дела»;
- «Разделение»;
- «Шершни»;
- «Эйфория».
Лучший комедийный сериал:
- «Барри»;
- «Начальная школа «Эбботт»;
- «Тед Лассо»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Удивительная миссис Мейзел»;
- «Умерь свой энтузиазм»;
- «Хитрости»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучший мини-сериал или антология:
- «Белый лотос»;
- «Выбывшая»;
- «Изобретая Анну»;
- «Ломка»;
- «Пэм и Томми».
74-я премия «Эмми» пройдет в Microsoft Theater 12 сентября 2022 года.
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