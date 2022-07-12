«Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Тед Лассо» и «Эйфория» получили номинации на «Эмми 2022»

Теги ABC Netflix Сериалы Apple TV Amazon Prime Video Тед Лассо Эмми Эйфория Очень странные дела Игра в кальмара Наследники Лучше звоните Солу Удивительная миссис Мейзел Пэм и Томми Озарк Барри Кино

Организаторы «Эмми 2022» назвали номинантов на премию этого года.

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Лучший драматический сериал:

  • «Игра в кальмара»;
  • «Лучше звоните Солу»;
  • «Наследники»;
  • «Озарк»;
  • «Очень странные дела»;
  • «Разделение»;
  • «Шершни»;
  • «Эйфория».

Лучший комедийный сериал:

  • «Барри»;
  • «Начальная школа «Эбботт»;
  • «Тед Лассо»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Удивительная миссис Мейзел»;
  • «Умерь свой энтузиазм»;
  • «Хитрости»;
  • «Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или антология:

  • «Белый лотос»;
  • «Выбывшая»;
  • «Изобретая Анну»;
  • «Ломка»;
  • «Пэм и Томми».

74-я премия «Эмми» пройдет в Microsoft Theater 12 сентября 2022 года.

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