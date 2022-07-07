«Кинопоиск» начал съемки сериала «Король и Шут», первые кадры

Стартовали съемки сериала «Кинопоиска» о группе «Король и Шут».

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Роль Михаила «Горшка» Горшенева исполнил актер Константин Плотников, известный по фильму «Общага» и сериалу «Вертинский». Андрей «Князь» Князев – автор идеи для сериала.

Режиссер проекта – Рустам Мосафир («Скиф»). Сценарий написал Дмитрий Лемешев («Контакт»).

В сериале будет показан процесс становления группы, путь к успеху и взаимоотношения между музыкантами.

Планируется восемь эпизодов, релиз состоится в 2023 году на «Кинопоиске».

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