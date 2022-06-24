Документальный сериал про футболиста Погба стал худшим на IMDb. Рейтинг Pogmentary – 1 из 10

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Документальный сериал Pogmentary про футболиста Поля Погба получил самый низкий рейтинг на IMDb.

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Документалка от Amazon Prime получила на агрегаторе IMDb 1 балл из 10 на основе 6 тысяч оценок. Фильм не понравился критикам и зрителям.

Второй худший сериал – турецкий мюзикл Iste Bu Benim Masalim с рейтингом 1,2 из 10.

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