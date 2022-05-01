Эмбер Херд призналась, что подложила человеческие фекалии в кровать Деппа и назвала это неудачным розыгрышем

Эмбер Херд призналась, что подложила фекалии в кровать Джонни Деппа.

Актриса заявила об этом во время судебного процесса. Инцидент произошел в 2016 году после того, как Депп заявил о желании развестись с актрисой.

Изначально Херд сказала Джонни Деппу, что фекалии не человеческие, а одной из двух собак (небольших йоркширских терьеров).

Депп посчитал, что фекалии слишком большие для таких маленьких собак. Во время суда Херд не призналась, что фекалии принадлежат ей, но признала, что подложила их в кровать Деппа.

Актриса назвала инцидент «неудачным розыгрышем».

Ранее Мария Гунина назвала суд Деппа и Херд аргументом против патриархата.

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