Уилл Смит: «Я сейчас выгляжу как чокнутый папаша, как называли и Ричарда Уильямса»

Уилл Смит извинился за то, что ударил Криса Рока во время церемонии «Оскара-2022».

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Во время церемонии Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока после шутки о его жене. Позднее Смит выиграл в номинации «Лучший актер» и после вручения статуэтки произнес речь, в которой извинился перед Академией, однако не упомянул Рока.

«Я хочу извиниться перед Академией. Я хочу извиниться перед другими номинантами. Это потрясающий момент, и плачу я не из-за награды. Важно не то, что конкретно я выиграл эту награду. Важно, чтобы все причастные получили долю внимания. И Тим (продюсер Тим Уайт), и Тревор (продюсер Тревор Уайт), и Зак (сценарист Зак Бэйлин), и Санийя (Санийя Сидни, сыгравшая Венус Уильямс), и Деми (Деми Синглтон, сыгравшая Серену Уильямс), и Онжаню (Онжаню Эллис, сыгравшая Брэнди Уильямс), и весь актерский состав, и съемочная команда «Короля Ричарда», и Венус с Сереной, и вся семья Уильямс. Жизнь подражает искусству. Я сейчас выгляжу как чокнутый папаша, как называли и Ричарда Уильямса.

Ричард Уильямс яростно защищал свою семью. В этот момент жизни я потрясен тем, что Бог просит меня делать и кем быть в этом мире. Во время съемок я должен был защищать Онжаню Эллис, одну из самых сильных и нежных людей, кого я встречал. Я должен был защищать Санию и Деми, двух актрис, которые сыграли Венус и Серену.

Я был призван любить и защищать, быть рекой для своих людей (Смит цитирует фильм «Лоуренс Аравийский» – прим. Sports.ru). Я знаю, что если делаешь то, что делаем мы, нужно быть готовым к оскорблениям. Люди будут говорить сумасшедшие вещи про тебя. В этом бизнесе приходится терпеть людей, которые тебя не уважают. А ты должен улыбаться и притворяться, что все в порядке

Спасибо тебе, Ди (Sports.ru: между инцидентом с Роком и вручением премии Смита успокаивал Дэнзел Вашингтон). Дензел сказал мне пару минут назад: «В момент своего пика будь осторожен – именно тогда дьявол приходит по твою душу».

Еще я посвящаю победу своей маме – для меня это очень сложный момент – она не хотела светиться. Она сейчас со своими друзьями по вязанию, у них вязательный отряд в Филадельфии. Я так люблю и забочусь о своей маме и о семье... Я уже слишком долго говорю.

Спасибо за эту честь. Спасибо за этот момент. И спасибо от лица Ричарда, Орасин и всей семьи Уильямс. Спасибо. Надеюсь, Академия меня еще позовет», – закончил выступление Смит.

Смит стал лауреатом «Оскара» за главную роль в фильме «Король Ричард». Он сыграл Ричарда Уильямса – отца сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс.

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