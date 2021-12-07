Том Холланд пытался переманить Мбаппе в «Тоттенхэм»

Актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, рассказал, как пытался переманить футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе в Тоттенхэм.

Холланд в рамках промо-тура фильма «Человек-паук: Нет пути домой» посетил церемонию вручения «Золотого мяча».

«Мы встретили Мбаппе. Он был очень дружелюбен. Я сказал ему: «Приятно познакомиться. Тебе нужно перейти в Тоттенхэм». В ответ он разразился смехом», – поделился Холланд в интервью для LADbible.

Ранее стало известно, что Холланд расплакался после премьерного показа фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

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